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Afyonkarahisar'da Beyaz Eşya ve Mobilya Deposunda Yangın

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Afyonkarahisar'da beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın, yanındaki 2 iş yerine daha sıçradı. Yangın ekiplerin 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınabildi.

AFYONKARAHİSAR'da beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın büyüyüp, yanındaki 2 iş yerine daha sıçradı. Yangın ekiplerin 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınabildi.

Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada'nın başındaki beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan 360 metrekarelik iş yerinden dün akşam saatlerinde dumanlar çıktığını gören sanayi sitesi görevlileri önce itfaiye ekiplerine bilgi verdi, ardından da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Gelen ekipler hızlı şekilde yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Çevrede toplananların izlediği yangında alevlere 10'a yakın itfaiye aracı ile yaklaşık 2 saat müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, yanan deponun yanındaki 2 iş yerine de sirayet eden yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangının başladığı beyaz eşya ve mobilya deposu ile yanındaki hırdavatçı ve aksesuarcı da olmak üzere toplam 1100 metrekarelik alan yangından etkilendi.

'MADDELERİN YANICI OLMASI İLE BU OLAY VUKU BULDU'

2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Acar, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını belirterek, Bir tane depo olarak kullanılan 180 metrekare dükkanımız var. Bu depo beyaz eşya ve mobilya üzerine, yaklaşık 2257'de bizim çalışan ekiplerimiz, görevlilerimiz, duman belirtisini görür görmez itfaiyeye haber veriyor. Afyon Belediyesi itfaiye ekibi geldi. Yangına müdahale alttan ve üstten yapılmıştır. Fakat içerideki maddelerin yanıcı olması ile bu olay vuku buldu. Biraz maddi zararımız var, çok şükür herhangi bir canımızda sıkıntımız yok dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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