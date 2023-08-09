Afyonkarahisar Belediyesi Su Tasarrufuna Odaklanıyor

Afyonkarahisar Belediyesi, az su isteyen bitki ve çiçeklerin ekimine ağırlık vererek su tasarrufu sağlıyor. Damlama sulama yöntemi ve kuru peyzaj uygulamasıyla su kullanımını azaltan belediye, çevre düzenlemesi çalışmalarında da tasarruf sağlıyor. Ayrıca, polis ve bekçi olmak isteyen gençlere ücretsiz hazırlık kursu düzenleyen belediye, kursa katılan gençleri Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.