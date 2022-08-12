Haber : Afyon haberi: Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberi: Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı

 - Güncelleme:
Afyon haberi: Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı

Afyon haber... Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte,"40 hafıza 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen" aşure, cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin 43 yerinde dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törende, aşure etkinliğinin yaklaşık 520 yıldır devam ettiğini söyledi.

Geleneksel etkinliğin duasının dün yapıldığına değinen Zeybek, "Yaklaşık 2 yıldır salgın dolayısıyla aşure dağıtımını gerçekleştiremedik. Bu yıl yoğun katılımla ve görkemli şekilde yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu güzel geleneğimiz ilk günkü gibi devam edecek. Aşurelerimiz hepimize şifa olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan duanın ardından belediye yemekhanesinde çeşitli hububat ve yemişle hazırlanan 100 bin kap aşure, Afyonkarahisarlılara dağıtıldı.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar AK Parti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title