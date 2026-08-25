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Afganistan 6,5 Milyar Afganilik 21 Büyük Altyapı Projesini Onayladı

Afganistan 6,5 Milyar Afganilik 21 Büyük Altyapı Projesini Onayladı
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KABİL, 25 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan hükümeti, toplam 6,5 milyar afgani (yaklaşık 99,28 milyon ABD doları) değerinde 21 büyük altyapı ve kalkınma projesini resmen onayladı.

KABİL, 25 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan hükümeti, toplam 6,5 milyar afgani (yaklaşık 99,28 milyon ABD doları) değerinde 21 büyük altyapı ve kalkınma projesini resmen onayladı.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı Ofisi'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre söz konusu projeler, hidroelektrik barajının iyileştirilmesi, çeşitli havalimanlarındaki gümrük işlemleri için gelişmiş tarayıcıların temini, donanımlı hastanelerin inşası ile elektrik iletim ve dağıtım ağlarının genişletilmesi gibi kritik sektörleri kapsıyor.

Açıklamaya göre tüm projeler, tamamen Afganistan hükümetinin iç bütçesinden finanse edilecek.

Yetkililer, kamu hizmetlerini güçlendirmeyi ve yerel topluluklar için önemli istihdam fırsatları yaratmayı amaçlayan projelerin, onlarca yıldır çatışma ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ülkenin kademeli olarak toparlanmasını sağlayacağını vurguladı.

Bu karar, hükümetin savaşın tahrip ettiği altyapıyı yeniden inşa etme ve öz kaynaklarla finanse edilen kalkınma programları aracılığıyla sürdürülebilir bir ekonomik canlanma sağlama konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Xinhua
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