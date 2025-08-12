AfDB, Etiyopya'daki Yeni Havalimanı İçin 500 Milyon Dolar Destek Sağlayacak

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Etiyopya'da inşa edilecek Bishoftu Uluslararası Havalimanı için 500 milyon dolarlık katkı sağlayacağını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, AfDB ile Etiyopya Maliye Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Banka, Etiyopya'da yapılacak yeni havalimanı projesi için 500 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

Maliye Bakanlığı, Etiyopya Hava Yolları Grubu Ticari İşler Direktörü Lemma Yadecha ile AfDB Başkanı Akinwumi Adesina arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Afrika'nın en büyük havalimanı olması planlanan projenin toplam maliyetinin 10 milyar dolara ulaşacağı, Etiyopya Hava Yollarının da finansmanın yüzde 20'sini karşılayacağı kaydedildi.

Maliye Bakanı Ahmed Shide, AfDB'nin projenin yetkilendirilmiş baş düzenleyicisi olarak belirlendiğini belirterek, Bankanın doğrudan sağlayacağı 500 milyon dolara ek olarak, havalimanı inşaatı için 8 milyar dolara kadar ek finansman bulunmasına da öncülük edeceğini açıkladı.

Shide, yeni havalimanının dünya standartlarında uygun inşa edileceğini belirterek, "Bu havalimanı ilerleme ve refaha açılan hayati bir kapı olacak. Bir ulaşım merkezinden öte, Etiyopya'yı 2035 yılına kadar dünyanın en iyi 20 havacılık merkezi arasına taşıyacak dönüştürücü bir proje." ifadesini kullandı.

Mevcut Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nın yıllık 25 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğu, ancak halihazırda bu kapasiteye yaklaştığı belirtildi.

İnşa edilecek Bishoftu Uluslararası Havalimanı'nın ise ilk etapta yıllık 60 milyon, tam kapasiteye ulaştığında ise 110 milyon yolcuya hizmet vermesinin hedeflendiği aktarıldı.

Başkent Addis Ababa'nın yaklaşık 40 kilometre uzağında yer alacak yeni havalimanının inşasının 2029'da tamamlanmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.