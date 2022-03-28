ADNAN OKTAR DAVASINDA 61 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI (1)

NE OLMUŞTU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kader değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tutuklanma talebini reddetmişti. Başsavcılık da karara yine itiraz ederek dosyayı bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne göndermişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel