Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazaları: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. İlk kazada Fehmi B. idaresindeki otomobil şarampole devrilirken, sürücü ve eşi ağır yaralandı. İkinci kazada ise T. A. idaresindeki otomobil havaalanı kavşağında şarampole devrildi ve sürücünün eşi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Fehmi. B. İdaresindeki 48 YU 176 plakalı otomobil, Kahta Çayı civarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi Saadet B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saadet B. (45) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
İlçedeki diğer kazada ise T. A. idaresindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolunda havaalanı kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün eşi A.D.A. yaşamını yitirirken ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.