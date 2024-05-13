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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda, ilçe merkezinde çalınan ziynet eşyalarıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli P.G'yi yakaladı. Zanlı emniyete götürülürken, çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucunda eşkalini belirledikleri şüpheli P.G'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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