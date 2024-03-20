Adıyaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları, araştırmalar ve ihbarlar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda kentte doktorluk yapan A.A ve A.D. gözaltına alındı.

A.A'nın ikametindeki aramada satışa hazır, paketlenmiş vaziyette toplam 25 grama yakın metamfetamin, 1 terazi, 21 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.