Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada, 11,12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan M.M, İ.K. ve A.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.
Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada, 11,12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.M, İ.K. ve A.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.