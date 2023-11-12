Adıyaman'da Şüpheli Valiz Alarmı

Adliye arkasındaki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

ADIYAMAN - Adıyaman Adliyesi arka sokağına bırakılan şüpheli valiz bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi arka sokağında vatandaşlar tarafından fark edilerek şüphelenilen valiz için polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine bomba imha uzmanları çağırdı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerine gelen bomba imha uzmanları valize fünye yerleştirdi. Valiz, imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Korkuya neden olan valiz boş çıktı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.