Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil takla attı ve 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Cuma Ali Çıra idaresindeki 06 BFU 710 plakalı otomobil Belören beldesi yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolcular Elif, Tuğrul, Buse ve Livanur Çıra yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN