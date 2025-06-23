Adıyaman'da Deprem Sonrası 34 Bin 960 Hak Sahibi Yeni Konut ve İş Yerlerine Kavuştu

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, depremin ardından hızla devam eden çalışmalarda toplam 34 bin 960 hak sahibinin yeni konut ve iş yerlerine kavuştuğunu açıkladı. 5 bin 277 bağımsız birim için kura çekimleri yapıldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, kentte bugüne kadar toplam 34 bin 960 hak sahibinin yeni konut ve iş yerlerine kavuştuğunu belirtti.

Alkayış, yazılı açıklamasında, kentte depremin ardından yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Alkayış, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da 3 bin 554 konut ve 1723 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 277 bağımsız birimin kurası çekildi. Böylece ilimiz genelinde şu ana kadar 34 bin 960 hak sahibi, yeni yuvalarına kavuştu. Adıyaman halkı büyük bir felaketin ardından ayağa kalktı. Bugün geldiğimiz noktada binlerce vatandaşımız yeni yuvalarına kavuştu. Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi için çalışan tüm kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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