Adilcevaz'da Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kurada isimleri çıkan hacı adayları için Şerefiye Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.