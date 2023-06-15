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Adilcevaz'da Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kurada isimleri çıkan hacı adayları için Şerefiye Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.

Adilcevaz'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi.

Kurada isimleri çıkan hacı adayları için Şerefiye Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Burada konuşan İlçe Müftüsü Erkan Karaca, "Yıllardır isimlerini yazdıran 40 hacı adayını bugün gururla kutsal topraklar gönderiyoruz" dedi.

Uğurlama programına Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Adilcevaz Hisarcık Bitlis Güncel Haberler

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