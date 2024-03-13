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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın asayiş ve güvenliği için yeni tedbirler alacaklarını açıkladı

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'yı yeni bir bakış açısıyla yeniden masaya yatırıp gözden geçirdiklerini belirterek, 'Yeni tedbirlerle kentte olması gereken asayişi, huzuru, esenliği ve güvenliği hep birlikte sağlayacağız.' dedi. Köşger, Adana'da 8 bin 747 polis, 2 bin 524 jandarma ve 70 sahil güvenlik personelinin kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirtti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'yı yeni bir bakış açısıyla yeniden masaya yatırıp gözden geçirdiklerini belirterek, "Yeni tedbirlerle kentte olması gereken asayişi, huzuru, esenliği ve güvenliği hep birlikte sağlayacağız." dedi.

Köşger, valilikte İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ile asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Köşger, gazetecilere 2023-2024'teki asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Köşger, Adana'da 8 bin 747 polis, 2 bin 524 jandarma ve 70 sahil güvenlik personelinin kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirtti.

Adana'nın güvenliği için olağanüstü bir gayret gösterildiğini, kentin olumsuz imajını düzeltmek için çalıştıklarını aktaran Köşger, "Adana'yı yeni bir bakış açısıyla yeniden masaya yatırıp gözden geçiriyoruz. Yeni tedbirlerle kentte olması gereken asayişi, huzuru, esenliği ve güvenliği hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu.

Kentte silahla işlenen suçlarda ciddi azalma olduğunu belirten Köşger, şöyle devam etti:

"23 Ekim 2023'ten önceki 140 gün ile bu tarihten sonraki 140 günü mukayese ettiğimizde silahla işlenen suçlarda çok ciddi oranda azalma olduğunu gözlemliyoruz. 23 Ekim'den önceki 140 günde 47 cinayet işlenmişken, bu tarihten sonraki 140 günde 14 cinayet işlenmiş durumda. Yüzde 70,2 oranında silahla işlenen cinayet olaylarında azalma söz konusu. Yine 140 günlük süreyi dikkate aldığımızda yaralama oranlarında da yüzde 44 azalma söz konusu. Cezaların caydırıcılığının aslında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oluyor."

Adana'da geçen yıl toplam 6 bin 103 silah ele geçirildiğini ifade eden Köşger, 2023'ün iki aylık döneminde 566, bu yılın aynı dönemine ise 786 silah ele geçirildiğini söyledi.

Köşger, yakın zamanda 5 bölgesel 2 de yerel olmak üzere 7 organize suç çetesine operasyon düzenlendiğinin bilgisini verdi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Yavuz Selim Köşger Jandarma Adana Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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