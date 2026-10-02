Adana Seyhan'da sebze halinde çıkan yangında 22 iş yeri zarar gördü

ADANA'da sebze halinde 22 iş yerinin yandığı yangında oluşan zarar görüntülendi.

Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün saat 20.00 sıralarında bir iş yerinde başlayan yangın, plastik kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 22 iş yeri zarar gördü.

ÜRÜNLER VE EKİPMANLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından oluşan hasar, sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı. Milyonlarca liralık zarara neden olan hasar, dronla havadan da görüntülendi. Yangın sırasında çöken bazı iş yerlerinde alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale gelen plastik kasalar ile sebze ve meyvelerin çevreye saçıldığı görüldü. İş yerlerinin önünde ve içerisinde yoğun şekilde is kokusu ve duman izleri oluşurken, ekiplerin soğutma ve temizlik çalışmaları sabah saatlerinde de sürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

LAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı