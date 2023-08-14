Üye Girişi
Haberler

Adana İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

Güncel Haberler

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci ve Malahıdırlı mahallelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahalelere devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci ve Malahıdırlı mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 62 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi sevk edildi. Yangına 350 personelle müdahale devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İmamoğlu Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title