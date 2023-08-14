Adana İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci ve Malahıdırlı mahallelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.