Adana İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor
Güncel Haberler
Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci ve Malahıdırlı mahallelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahalelere devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci ve Malahıdırlı mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 62 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi sevk edildi. Yangına 350 personelle müdahale devam ediyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel