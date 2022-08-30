Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana gündem haberi: Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Adana gündem haberi: Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana gündem haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Aladağ Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title