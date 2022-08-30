Adana gündem haberi: Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Adana gündem haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel