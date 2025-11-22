Adana Demirspor Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor

TÜRKİYE'nin en köklü kulüplerinden Adana Demirspor, ekonomik sıkıntılar ve ardı ardına gelen cezalar nedeniyle, tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiriyor. 1940 yılında kurulan 85 yıllık Adana temsilcisi, son yıllardaki mali sorunlar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla zor günler yaşıyor. Kulübe hizmet veren bazı şirketler ile kişiler de alacaklarını tahsil edemediği için icra işlemleri başlattı. İşten ayrılan birçok personel de alacakları için mahkemelere dava açtı.

2020-2021 sezonunda TFF 1'inci Lig'de 70 puan toplayarak şampiyon olan ve 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, ilk sezonunu 9'uncu sırada tamamladı. Mario Balotelli, Luis Nani, Gökhan İnler ve Younès Belhanda gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katarak dikkat çeken mavi-lacivertli ekip, o dönemde Süper Lig'in en konuşulan takımlarından biri haline geldi.

AVRUPA MACERASINDAN SONRA DÜŞÜŞE GEÇİLDİ

Süper Lig'deki üçüncü sezonunda başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor, 2022-2023 sezonunu 69 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkan Adana Demirspor, Play-Off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarda 5-4 mağlup olarak elendi. Avrupa macerasının ardından düşüşe geçen mavi-lacivertli ekip, 2023-2024 sezonunu 44 puanla 12'nci sırada tamamlayıp küme düşmekten son anda kurtuldu. 2024-2025 sezonu ise kulüp için krizlerle dolu geçti. Ekonomik sıkıntılar, transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla boğuşan Adana Demirspor'da birçok önemli futbolcu takımdan ayrıldı, yerlerine altyapıdan ve düşük bütçeli oyuncular transfer edildi.

İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Sezona teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana Demirspor'da, alınan kötü sonuçların ardından sırasıyla Serkan Damla ve Mustafa Dalcı göreve getirildi. Ancak yapılan teknik direktör değişiklikleriyle istikrar sağlanamadı. Sezon boyunca alınan kötü sonuçlara disiplin ve lisans ihlalleri de eklenince kulüp, toplamda 12 puan silme cezası aldı. Bazı maçlarda yaşanan saha olayları ve Galatasaray karşılaşmasında sahadan çekilme protestosu da cezaların artmasına neden oldu. Sahada topladığı 14 puanın ardından, cezalarla birlikte 2 puana inen kulüp, sezon sonunda küme düştü.

884 MİLYON TL BORÇLA SEZONA BAŞLADI

TFF 1'inci Lig'de 884 milyon TL'yi bulan borç yüküyle sezona başlayan Adana Demirspor, FIFA ve TFF'den gelen cezalar nedeniyle sezon başladıktan sonra toplam 18 puan silme cezası aldı. Dün FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verildi. Böylece kulüp, eksi 23 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Kulübün borçlarının kapatılması amacıyla taraftar grupları tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Sezonun başlamasıyla zor günler geçiren mavi-lacivertliler, ligde çıktığı 14 maçta galibiyet alamazken, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 8 gol atan Adana Demirspor, kalesinde ise 60 gol gördü. Son olarak teknik direktör Koray Palaz, kulüpten alacaklarının ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması gerekçesiyle istifa etti. Oyuncuların da uzun süredir maaşlarını alamadığı, tesislerde ise elektrik borcu nedeniyle kesinti yaşanacağı öğrenildi. Ayrıca kulübe hizmet veren bazı şirketler ile kişiler, alacaklarını tahsil edemediği için icra işlemleri başlatıldı. Bunun yanı sıra işten ayrılan birçok personel de alacakları için mahkemelere dava açtı.

Son haftalarda kötü gidişatın önüne geçemeyen mavi lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Kubilayhan Yücel ile çıktığı son maçında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 5-0 yenildi. Kulüpte hem yönetim hem de mali krizin ne zaman sona ereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

BAHİS OYNADIĞI GEREKÇESİYLE 3 FUTBOLCUYA 45 GÜN CEZA

Son günlerde devam eden bahis soruşturması kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadığı tespit edilen 102 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildi. Mavi-lacivertli ekipte bahis oynadığı belirlenen Ali Fidan, Yücel Gürol ve Barış Timur'a 45'er gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı.