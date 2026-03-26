TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Adana'da 36 bin 566 dönüm tarım alanı su altında kaldı

ADANA'da sel felaketinden etkilenen tarım arazilerinde inceleme yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yağışlar, Adana'nın 3 ilçesinde, 48 mahallede etkili oldu. Bölgede 36 bin 566 dönüm ekili ve dikili alan su altında kaldı. TARSİM kapsamında olan üreticilerimizin zararları bir miktar tazmin edilecek. TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimize muhakkak nakdi yardım yapılması gerekmektedir" dedi.

Adana'da TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sel felaketinden etkilenen Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi'nde tarım arazilerinde incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Bayraktar, bir süredir yaşanan doğal afetlerin tarım sektörüne önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti. Önceki yıllarda da üreticilerin zarar gördüğünü belirten Bayraktar, "Önceki yıl 65 kentte don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Arkasından gelen kuralık da üreticilerimizi olumsuz etkiledi. 2026 yılına daha olumlu başlamak, afetlerden uzak bir yıl olmasını isterdik. Yine bu yıl da afetlerle uğraşacağız gibi duruyor" diye konuştu.

'AFETLER ARKA ARKAYA GELDİ'

Bölgedeki savaşlar nedeniyle artan üretim maliyetlerinin yanı sıra doğal afetlerin de üreticileri olumsuz etkilediğini kaydeden Bayraktar, "Yağışlar, Adana'nın 3 ilçesinde, 48 mahallede etkili oldu. Mısır, buğday, arpa, narenciye, yem bitkisi, karpuz ve sebze olmak üzere 36 bin 566 dönüm ekili ve dikili alan su altında kaldı. Yine 60 küçükbaş, 15 kanatlı hayvan ve 130 arı kovanı da telef oldu. Suların çekilmesiyle birlikte hasar oranı net ve ayrıntılı bir şekilde ortaya konacak. 19 Şubat'ta Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin yükselmesiyle birlikte bölgede ayrıca sel felaketi yaşandı. Afetler arka arkaya gelmiş görünüyor" dedi.

'ÇİFTÇİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Çukurova bölgesindeki üretimin sürdürülebilir olmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimize sahip çıkmak zorundayız. Bu doğal afetler sonucunda çiftçilerimizin bazı ihtiyaçlarını karşılamaz, nakit yardımı yapmazsak, üreticilerin tarlada kalması için gerekli fedakarlığı göstermezsek; bu bölgeler maalesef göç verir. Çukurova bölgesi ürettikleriyle sadece bölgeye değil, Türkiye'nin bütün vilayetlerine de ürün gönderiyor. Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlamasına bu bölge fayda sağlıyor. TARSİM kapsamında olan üreticilerimizin zararları bir miktar tazmin edilecek. TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimize muhakkak nakdi yardım yapılması gerekmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı