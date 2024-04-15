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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası

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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 9 Aralık 2023'te yanına motosikletle gelen 2 kişiye otomobiline gizlediği sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, M.B'nin, benzer suçlardan kaydının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Adana Hukuk Güncel Haberler

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