Adana'da Üreticilere Tıbbi Aromatik Sumak Bitkisi Eğitimi
Saimbeyli ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen panelde, üreticilere sumak bitkisi hakkında bilgiler verildi. Panelde Prof. Dr. Mehmet Sütyemez moderatörlük yaptı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üreticilere tıbbi aromatik sumak bitkisi üretimi konusunda bilgi verildi.
Kaymakamlık ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde Belediyle Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez'in moderatörlüğünde panel düzenlendi.
Doç. Dr. Akide Özcan'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, ilçenin toprak yapısı, sumağın kullanım alanları, faydaları ve ekonomik değeri hakkında üreticiler bilgilendirildi.
Panele Kaymakam Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal ile üreticiler katıldı.