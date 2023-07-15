Adana'da Otogar Değnekçisini Öldüren 7 Şüpheli Yakalandı

ADANA'da, otogar değnekçisi Göksel Onmaz'ı (56) darbedip, tabancayla öldüren 7 şüpheli saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Onmaz'ın, şüphelilerden Vural Çural Güçlü (31) ile otogardaki yazıhanesini devrettiği Ömer Y.'den (49), 250'şer bin lira haraç istediği için öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, 12 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, çay ocağında otururken, yanına husumetli olduğu Vural Çural Güçlü ile 6 arkadaşı geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Güçlü'nün arkadaşları Hayrettin Karaoğlu (26), Oğuzhan Biçer (25), Yusuf Zeren (21), Onmaz'a tabancayla ateş etti. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçtı.