Adana'da Narkotik Polisleri Uyuşturucuyla Mücadelede Çalışmalarını Sürdürüyor

Adana'da narkotik polisleri okul önlerinde velilere broşür dağıtarak uyuşturucuya karşı bilgilendirirken, park ve ara sokaklarda uyuşturucu satıcıları ile içicilerine yönelik uygulama yaptı.

Adana'da narkotik polisleri okul önlerinde velilere broşür dağıtarak uyuşturucuya karşı bilgilendirirken, park ve ara sokaklarda uyuşturucu satıcıları ile içicilerine yönelik uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarına sürdürüyor. Gün içerisinde ve gece saatlerinde "Narkotim", motosikletli yunus timleri ve devriye ekiplerinin de desteği ile uyuşturucu satıcılarına ve içicilerine yönelik park ve ara sokaklarda denetimler yapıyor.

Narkotim ekipleri, okul önlerinde bulunan velilere broşür dağıtarak uyuşturucuya karşı bilgilendirmede bulundu. - ADANA