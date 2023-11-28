Adana'da narkotik polisi torbacılara göz açtırmıyor

Adana'da narkotik ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Adana'da narkotik ekipleri hız kesmeden 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyonlarına devam ediyor. Yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçilirken, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettiği Alican N., Necmettin D. ve Emhra K.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 70 mermi, 168 sentetik ecza, 5 pakette 56,28 gram metamfetamin, 9 pakette 50,38 gram bonzai, 4 pakette 12,71 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA