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Adana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Adana'da Kurban Bayramı öncesinde, trafik polisleri uygulama yaptı.

Adana'da Kurban Bayramı öncesinde, trafik polisleri uygulama yaptı.

Uygulama, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Vali Elban, uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara, trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

Elban, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın kazasız geçmesi için ekiplerin çaba gösterdiklerini söyledi.

Ulaşımda olumsuz bir durum olmaması için çalıştıklarını belirten Elban, "Biz de bugün yolculuk yapan vatandaşlarımıza başta kemer takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları gibi trafik kurallarına uyulması hususunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Hep beraber ağzımızın tadı bozulmadan, bayramı bayram gibi yaşayalım istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, uygulamada durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Uygulamaya, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş de katıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Kurban Bayramı Süleyman Elban Tragger Adana Güncel Haberler

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