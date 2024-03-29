Adana'da Kadın, Erkek Arkadaşının Yardımıyla Aracı Çaldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kadının erkek arkadaşının yardımıyla sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tellidere Mahallesi'nde ikamet eden R.H'ye ait park halindeki hafif ticari araç, 21 Mart'ta sabah saatlerinde çalındı.

R.H'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini saptadı.

Zanlılardan Aykut T'yi (29), ikametinde yakalayan ekipler, kız arkadaşı Arzu Y'nin (44) ise başka bir hırsızlık suçundan cezaevinde olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, çalınan aracı olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bularak sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Aykut T, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüpheli Arzu Y'nin direksiyonunda olduğu aracı, erkek arkadaşı Aykut T. ve 8 yaşındaki oğlu H.Y'nin iteklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.