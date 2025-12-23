Haberler

Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İmamoğlu ilçesinde bulunan bir mobilya ve beyaz eşya işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Meydanı yakınındaki mobilya ve beyaz eşya satışı yapılan işletmede henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
