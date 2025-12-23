Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Meydanı yakınındaki mobilya ve beyaz eşya satışı yapılan işletmede henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.