Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler

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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'da elektrik direğinden kablo çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'da elektrik direğinden kablo çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç'yi elektrik direğinden kablo hırsızlığı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Beraberinde 150 metre elektrik kablosu ele geçirilen İ.Ç. gözaltına alındı.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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