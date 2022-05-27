Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler

Adana'da elektrik direğinden kablo çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç'yi elektrik direğinden kablo hırsızlığı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Beraberinde 150 metre elektrik kablosu ele geçirilen İ.Ç. gözaltına alındı.

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