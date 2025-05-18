Adana'da Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Kavga

Adana'da Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Kavga
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Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında, sarı-kırmızılı taraftarlar ile Adana Demirspor taraftarları arasında kavgalar yaşandı. Olayda bir Adana Demirsporlu darbedildi. Polis, kavgalara ilişkin soruşturma başlattı.

ADANA'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında sarı-kırmızılı bir grup ile Adana Demirspor taraftarı grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Adana Demirsporlu bir darbedildi. Şehrin bazı noktalarında da taraftarlar arasında kavga çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlayan bazı taraftarlar ile Adana Demirsporlu olduğu iddia edilen bir grup taraftar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adana Demirspor taraftarı olduğu belirtilen bir kişi, kalabalıkta tekme ve yumruklarla darbedildi. Şehrin farklı noktalarında da şampiyonluk kutlaması için sokaklarda tur atan Galatasaray taraftarı ile Adana Demirspor taraftarı olduğu öne sürülen gruplar arasında kavgalar çıktı.

Polis, çıkan kavgalarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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