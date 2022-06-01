Çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da farklı suçlardan aranan 46 şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da farklı suçlardan aranan 46 şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, aranması bulunan kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi.

Baskınlarda ekipler evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarken, bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Evlerdeki aramalarda, kaçak 255 cep telefonu, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yakalanan 46 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title