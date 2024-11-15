Adana'da Deniz Bisikletiyle Baraj Gölüne Düşen Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Adana'da deniz bisikleti kiralayan 15 yaşındaki Medine G., Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Arama çalışmaları devam ederken, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'da deniz bisikletiyle açıldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.
Merkez Çukurova ilçesinde Medine G. (15), dün Adnan Menderes Bulvarı'nda kiraladığı deniz bisikletiyle baraj gölüne açıldı.
Çevredekilerin çocuğun baraj gölüne düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinin botla arama çalışması sürüyor.
Bölgede, 112 Acil Sağlık ekipleri de bekliyor.