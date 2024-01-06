Adana'da 2 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, kendilerini görüp kaçmaya çalışan D.A. (17) ve F.A'yı (17) ikametin damında 2 kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı.

İkamette yapılan detaylı aramalarda bu silahlara ait 48 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, evdeki Ali A, Ufuk Ş, Yasin E. ve Hakkı Yılmaz T'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A. ve F.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.