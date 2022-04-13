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Adalet Komisyonu toplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu Başkan Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Komisyonda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenecek. Görüntülü basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/ İHA)

Adalet Komisyonu toplandı

Adalet Komisyonu toplandı

Adalet Komisyonu toplandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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