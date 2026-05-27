Haberler

Adalet Bakanlığında Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Yeni birim, ulusal ve uluslararası tahkim gelişmelerini takip edecek, ticari uyuşmazlıklarda koordinasyon sağlayacak. Bakan Gürlek, yabancı yatırımı artırmak ve Türkiye'yi tahkim merkezi haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Daire Başkanlığı, tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek, ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok gelmesini sağlayacak tahkim mekanizmalarının güçlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Gürlek, ihracat ve ithalat yapan sektörlerin ihtiyaç duyduğu uluslararası tahkim mekanizmalarının Türk hukuk sistemi içinde daha belirli ve uyumlu hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, dış yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye'ye gelen uluslararası yatırım hacminin artırılması amacıyla tahkim sistemine ilişkin hukuki düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.

Bakan Gürlek'in ticari uyuşmazlıklar, sözleşme anlaşmazlıkları ve sigorta uyuşmazlıklarında sıklıkla tercih edilen tahkim sisteminin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini açıklamasıyla önemli bir adım atıldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan "tahkim kurumunun etkinliğinin artırılması" hedefi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması hedefinin hayata geçmesini sağlayan kararla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu.

Çalışmalarda, bölgesel çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman niteliği taşıdığı, ülkenin yatırım merkezi olma konumunun güçlendirilmesi bakımından tahkim kurumunun geliştirilmesi hedeflendi.

Türkiye'nin tahkim alanında lider bir konuma gelmesi hedefi doğrultusunda, tahkim kurumuna ülke genelinde standart getirilmesi, kurumsal tahkim faaliyetlerinin takip edilmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj