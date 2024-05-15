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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturmalarımız titizlikle yapılıyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili 'komplo' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, soruşturmaların titizlikle yapıldığını ve yargıya güvenilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili "komplo" iddialarına ilişkin, "Soruşturmalarımız titizlikle yapılıyor. O nedenle yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik "komplo" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Soruşturmalarımız titizlikle yapılıyor. O nedenle yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaların sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim hep beraber, sonucuna göre hareket ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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