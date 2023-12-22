Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Emekli Öğretmen Hasan Ayvaz'ın Cenaze Törenine Katıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın babası emekli öğretmen Hasan Ayvaz'ın (70) cenaze törenine katıldı.

AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın babası emekli öğretmen Hasan Ayvaz çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde evinden alınan Ayvaz'ın cenazesi, Aladağ Mahallesi merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Tunç, Hasan Ayvaz'ın yakınlarına cami önünde taziyelerini iletti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını kılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tabutu tutarak cenaze aracına kadar eşlik etti.