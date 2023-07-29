Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'da gerçekleştirdiği ziyarette deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şehirleri ayağa kaldırmak için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bütün Kabine toplantılarında ilk gündem maddesi deprem bölgesidir." dedi.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında Vali Mustafa Masatlı ve yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na geçen Bakan Tunç, burada partilere hitap etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tunç, Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir acıyla karşı karşıya kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirleri ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

"Zorlukları aşacak bir lidere sahibiz"

Şehirleri yeniden inşa etmenin gayretinde olduklarının altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bütün Kabine toplantılarında ilk gündem maddesi deprem bölgesidir. Bütün bakanlarımız bölgeyle, Hatay'la ve diğer illerimizle ilgili olarak bugüne kadar neler yaptık, daha neler yapıyoruz, ne durumdayız; tüm Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesi deprem bölgesindeki çalışmalarımızdır. Bundan sonra afet riskine karşı dayanıklı şehirleri nasıl üretiriz bunun mücadelesini, planlamasını yapıyoruz."

Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te de incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Tunç, "Zorlukları aşacak bir lidere sahibiz. 21 yılda çok zorlukları aştık, çok engellemelerle karşılaştık. 21 yılda ülkemizi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Bu deprem afetindeki zorluğu da aşacak bir lidere, hükümete, kadrolara sahibiz. Hatay halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu zorluklar içerisinde demokrasiye, sandıklara sahip çıktılar. Çadırlarda, konteynerlerde oylarını kullandılar ve Türkiye Yüzyılına destek verdiler." diye konuştu.

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk ile bir süre görüşen Bakan Tunç'a, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel ve Adem Yeşildal eşlik etti.