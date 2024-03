Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir daha bu ülkede 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar, 12 Eylüller, 27 Mayıslar yaşanmasın diye demokrasimizin standartlarını yükselttik, yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç, AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Proje Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de gerçek belediyeciliğin temellerinin 1994 yılında atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da temellerini attığı gerçek belediyeciliğin bütün ülkeye yayıldığını dile getiren Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 1994 yılında suları akmayan, Haliç'in kenarından kokudan geçilmeyen, yaşanılamaz hale getirilmiş bir İstanbul'u devraldı. Dört buçuk, beş yıl gibi kısa bir sürede yaşanılır hale getirdi. İşte gerçek belediyecilik oradan doğdu." diye konuştu.

AK Parti'nin masa başında, birkaç kişinin bir araya gelip, "Haydi, bir parti kuralım, amblemini belirleyelim, milletten oy isteyelim." diye siyaset mühendisliği yapılarak değil, milletin talebiyle kurulduğunu anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kurulmasının sebebi de işte bu gerçek belediyeciliktir. O gerçek belediyeciliğin daha sonra merkezi hükümetle de icraat hamlesi 81 vilayetimize yayılmış ve 22 yıldan bu yana da AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti olarak devam etmektedir. 2002'den bu yana ülkemizin her köşesine ayrım yapmadan hizmet götürdük. 22 yıldan bu yana hep 'önce insan' dedik. Siyasetimizin merkezinde hep insan vardı. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' derken bunu sadece bir slogan olarak söylemedik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, insanımızı güçlendirmek için çok çalıştık. 'Her alanda insan güçlü olacak' dedik. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık."

AK Parti iktidarında Türkiye'deki temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin birer birer kaldırıldığını belirten Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar, 12 Eylüller, 27 Mayıslar yaşanmasın diye demokrasimizin standartlarını yükselttik, yükseltmeye devam edeceğiz. Anayasa'mızda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrim sayılan reformlarla hak arama yollarını genişlettik. Kadın hakları Anayasa'mızda yoktu, çocukların korunması yoktu, özel hayatın korunması yoktu, kişisel verilerin korunması yoktu, bilgi edinme hakkı diye bir hak yoktu. Bunların hepsini 22 yılda milletimizin onanıyla gerçekleştirdik."

Adalet Bakanı Tunç, "bir daha bu ülkede darbe olmasın, vesayetçi anlayış ikide bir devreye girip de millet iradesinin önüne taş koymasın" diye yaptıkları reformları anlattı.

Bakan Tunç, Türkiye'de muhalefet belediyelerine de eşit hizmetin gittiğini ancak, AK Parti belediyelerinin başarılı kılanın payların doğru projelere aktarılması olduğunu dile getirdi.

Payların yanı sıra ilave projeler üreterek ilin milletvekiliyle bakanıyla uyumlu bir şekilde çalışılmasının da bir diğer başarı unsuru olduğunu anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"İşte Sinop'ta da inşallah bunu göreceğiz ve gerçek belediyeciliğin nasıl olduğunu Sinoplu hemşehrilerimiz de yaşayarak görmüş olacaklar. Gerçek belediyecilik katılımcı bir belediyeciliktir. Herkesin görüşlerine saygı duyar, herkesi dinler. Mahalle meclisleri, halk meclislerinde vatandaşların, hemşehrilerinin ne istediğine bakar. Sivil toplum kuruluşlarını dinler. Muhtarları dinler. Şehri için ne istiyor ona bakar. Gerçek belediyecilik erişilebilir bir belediyeciliktir. Belediyeye gittiğiniz zaman hemen kapıda karşılanırsınız. Problemini sorarsınız. İşte beyaz masa denilen projeler arasında var. Bir vatandaşı dinlersiniz. Vatandaş çayını içerken problemini anlatır. Gerçek belediyecilik hem dijitalden hem de gerçek olarak erişilebilmektir. Telefonla aradığınızda bir belediyeyi, şurada bir sorun var dendiğinde o telefona cevap verecek bir belediye görevlisi hemen o soruna müdahale eden bir belediyeciliktir."