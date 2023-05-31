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Açılışını Atatürk'ün yaptığı köprü yeniden hizmete girdi

Açılışını Atatürk'ün yaptığı köprü yeniden hizmete girdi

Güncel Haberler

Tunceli'de 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan Singeç Köprüsü, büyütülüp modern hale getirilerek hizmete açıldı.

Açılışını Atatürk'ün yaptığı köprü yeniden hizmete girdi

TUNCELİ - Tunceli'de 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan Singeç Köprüsü, büyütülüp modern hale getirilerek hizmete açıldı.

Tunceli'nin Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü, 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılmıştı. 2020 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç köprüsü daha geniş ve modern hale getirildi. Güzergahı 3 buçuk kilometre kısaltan köprünün hizmete girmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde! Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz

hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Tunceli Güncel Haberler

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