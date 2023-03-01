Abdullah Gül: Bundan sonra yapılacak yapılar sıkı denetlenmeli

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ı ziyaret etti. Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Gül, "Bundan sonra bu tür manzaralarla karşılanmamak için bugünkü tablodan ders alınarak yapılacak yapıların sıkı denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Abdullah Gül, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentteki duruma ilişkin bilgi alan Gül, çadır kentte depremzedelerle görüştü. Türkiye'de depremin yaralarının sarılması için herkesin seferber olduğunu vurgulayan ve yurt dışından yardıma gelen ülkelere de teşekkür eden Abdullah Gül, "Burada gezdiğim yerde de gördüm, gerek Türkiye içerisinden gelen gerek Türkiye dışından gelen sivil toplum örgütünün çabalarını çok takdirle karşılıyorum. Buradaki acı büyük. Adıyaman'daki nüfusu mukayese ettiğimizde, yüzdeye vurduğumuzda çok büyük can kaybı hem de bina kaybı var. Canlar geri getirilemeyecek ama binalar yapılırken hep ders alınarak en güzel şekilde yaşanılabilir şehir olması için bu fırsat böyle değerlendirilecektir. Bundan sonra yapılacak yapıların herhangi bir depremde bu manzara ile karşılaşılmayacak gibi yapılması önemli. Burada yasal zorunluluklar, mecburi denetimler eğer istismar edilirse çok ağır cezalar… Bütün bunlar şu sıcak günler geçtikten sonra soğukkanlılıkla değerlendirmemiz, devlet olarak, millet olarak bu acıları yaşamamak için yapmamız gereken tedbirler var. Bunların da yapılması gerektiğinin kanaatindeyim."