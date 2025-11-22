ABDnin itirazlarına karşın G20 Zirvesi'nde çoğunluk, ortak sonuç bildirisinin yayımlanmasından yana

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ülkelerin büyük bölümünün iki günlük toplantının sonunda ortak sonuç bildirisinin yayımlanmasını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasında, çok sayıda heyetle yaptıkları görüşmelerde sonuç bildirisinin yayımlanması konusunda güçlü ortak irade gördüklerini belirtti.

Ramaphosa, "Burada yaptığımız temaslarda buraya gelme nedenimiz olan bildirgemizi ezici bir çoğunlukla kabul etmemiz gerektiği yönünde geniş bir mutabakat oluştu." dedi.

Zirve bildirisinin kabulünün, dünyaya çok taraflılığın işe yarayabileceği ve yaradığı yönünde önemli mesaj göndereceğine dikkati çeken Ramaphosa, "G20 liderleri olarak hiçbir kişiyi, hiçbir toplumu ve hiçbir ülkeyi geride bırakmayacağımıza dair ciddi sözümüzü sıkı sıkıya tutacağımızı dünyaya duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, boykot ettiği zirvenin iklim sorunlarına değinen bildirisine karşı

ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmıyor.

Washington yönetiminin uyguladığı boykot kapsamında Güney Afrika'daki zirvede ABD'nin temsilcisi bulunmuyor.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına karşı çıkıyor. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz ediyor.

Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istemiyor.

ABD'nin bildirinin yayımlanmaması için Güney Afrika'ya uyguladığı diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetimi, zirvenin sonunda ortak bildirinin yayımlanmasını hedefliyor ve bu yöndeki temaslarını sürdürüyor.

Bildiri taslağının içeriği

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, basına yaptığı açıklamada, bildiri taslağının Afrika açısından hayati konulara değinen bölümlere sahip olduğunu söyledi.

Magwenya, "Ayrıca iklim direnci, iklim adaleti, borç sürdürülebilirliği, kritik minerallerimizden nasıl değer üretileceği gibi konular var. Bu nedenle Afrika'nın kalkınması, küresel kalkınma gündeminin tam merkezine yerleştirildi ve bu da G20 açısından heyecan ve gurur duyulacak bir şey." diye konuştu.

Güney Afrika basınında ise zirvenin sonunda sonuç bildirisinin yayımlanması durumunda bunun diplomatik zafer olacağı görüşü hakim.

Afrika'daki ilk G20 Zirvesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle bugün başladı.

G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasındaki ilk zirve olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda zirve, Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor ve bu, kıtanın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin bu yılki zirvesine ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılıyor.

Zirvede Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Arjantin ve Meksika'yı ise dışişleri bakanları temsil ediyor.