Trump'ın "sömürge anlaşmasının" detayları sızdı! Ukrayna'nın eli resmen boş kalacak

ABD ve Ukrayna'nın, güvenlik garantileri içermeyen kıymetli madenler anlaşmasının genel hatlarında uzlaştığı öne sürüldü.

ANLAŞMAYA VARILDI

Associated Press'e (AP) İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan üst düzey 3 Ukraynalı yetkili, Kiev ve Washington'un ülkedeki nadir toprak elementlerinin gelirinin paylaşılmasını öngören anlaşmanın maddelerinde anlaşmaya vardığını iddia etti.

ABD'NİN ASKERİ DESTEĞİ ANLAŞMADA YOK

Ukraynalı yetkililerden biri, Kiev'in anlaşmanın imzalanmasıyla ivedilikle ihtiyaç duyulan Amerikan askeri desteğinin devamının sağlanmasını umduğunu belirtti.

Bir diğer yetkili de anlaşmadaki bazı teknik detayların henüz netleştirilmediğini ancak mevcut taslakta, Washington'un Ukrayna'daki kıymetli madenlerden elde edilecek yaklaşık 500 milyar dolarlık karı, askeri yardımlar karşılığında alacağı yönündeki önerisinin yer almadığını iddia etti.

ANLAŞMA GÜVENLİK GARANTİLERİNİ İÇERMİYOR

Yetkili söz konusu teklif yerine, iki ülke arasında ortak fon kurulacağını ve Ukrayna'nın devlet mülkiyetinde bulunan mineral, petrol ve gaz gibi kaynaklardan elde edilecek gelirin yarısını bu fona yatıracağını öne sürdü.

Öte yandan haberde, anlaşmanın Ukrayna tarafı için elzem olan güvenlik garantilerini yine içermediği ileri sürüldü.

28 SUBAT'TA İMZALANACAK

Ukraynalı yetkililer, anlaşmanın 28 Şubat Cuma günü imzalanabileceğine işaret ederken, güvenlik garantileri ile askeri destek mevzusunun bu görüşme kapsamında iki lider arasında istişare edilebileceğini belirtti.

"TRUMP GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda, bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Trump, dünkü açıklamasında da değerli maden anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 28 Şubat'ta görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DE UKRAYNA İLE MADEN ANLAŞMASI YAPMAK İSTİYOR

Öte yandan Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB'nin Ukrayna'ya iki tarafın da kazanacağı bir maden anlaşması teklifinde bulunduğunu açıkladı. AB sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne, komisyon üyelerinin savaşın üçüncü yılını geride bırakması nedeniyle dün Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette AB tarafının Ukraynalı yetkililere "rakip" teklifi sunduğunu belirtti.

"KAZAN-KAZAN ORTAKLIĞIYLA SAĞLANABİLİR"

"Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 30 kritik maddenin 21'i Ukrayna tarafından kazan-kazan ortaklığıyla sağlanabilir." ifadesini kullanan Sejourne, Avrupa'nın iki tarafa fayda sağlamayacak bir anlaşma teklifinde asla bulunmayacağını savundu.