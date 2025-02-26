Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
Özel'e 'İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?' diye açık açık soruldu

Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

Trump'ın "sömürge anlaşmasının" detayları sızdı! Ukrayna'nın eli resmen boş kalacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Ukrayna'nın, güvenlik garantileri içermeyen kıymetli madenler anlaşmasının genel hatlarında uzlaştığı öne sürüldü. 28 Şubat'ta imzalanması beklenen anlaşmada bir yetkili, Washington'un Ukrayna'daki kıymetli madenlerden elde edilecek yaklaşık 500 milyar dolarlık karı, askeri yardımlar karşılığında alacağı yönündeki önerisinin yer almadığını iddia etti.

ABD ve Ukrayna'nın, güvenlik garantileri içermeyen kıymetli madenler anlaşmasının genel hatlarında uzlaştığı öne sürüldü.

ANLAŞMAYA VARILDI

Associated Press'e (AP) İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan üst düzey 3 Ukraynalı yetkili, Kiev ve Washington'un ülkedeki nadir toprak elementlerinin gelirinin paylaşılmasını öngören anlaşmanın maddelerinde anlaşmaya vardığını iddia etti.

ABD'NİN ASKERİ DESTEĞİ ANLAŞMADA YOK

Ukraynalı yetkililerden biri, Kiev'in anlaşmanın imzalanmasıyla ivedilikle ihtiyaç duyulan Amerikan askeri desteğinin devamının sağlanmasını umduğunu belirtti.

Bir diğer yetkili de anlaşmadaki bazı teknik detayların henüz netleştirilmediğini ancak mevcut taslakta, Washington'un Ukrayna'daki kıymetli madenlerden elde edilecek yaklaşık 500 milyar dolarlık karı, askeri yardımlar karşılığında alacağı yönündeki önerisinin yer almadığını iddia etti.

ANLAŞMA GÜVENLİK GARANTİLERİNİ İÇERMİYOR

Yetkili söz konusu teklif yerine, iki ülke arasında ortak fon kurulacağını ve Ukrayna'nın devlet mülkiyetinde bulunan mineral, petrol ve gaz gibi kaynaklardan elde edilecek gelirin yarısını bu fona yatıracağını öne sürdü.

Öte yandan haberde, anlaşmanın Ukrayna tarafı için elzem olan güvenlik garantilerini yine içermediği ileri sürüldü.

28 SUBAT'TA İMZALANACAK

Ukraynalı yetkililer, anlaşmanın 28 Şubat Cuma günü imzalanabileceğine işaret ederken, güvenlik garantileri ile askeri destek mevzusunun bu görüşme kapsamında iki lider arasında istişare edilebileceğini belirtti.

"TRUMP GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda, bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Trump, dünkü açıklamasında da değerli maden anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 28 Şubat'ta görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DE UKRAYNA İLE MADEN ANLAŞMASI YAPMAK İSTİYOR

Öte yandan Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB'nin Ukrayna'ya iki tarafın da kazanacağı bir maden anlaşması teklifinde bulunduğunu açıkladı. AB sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne, komisyon üyelerinin savaşın üçüncü yılını geride bırakması nedeniyle dün Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette AB tarafının Ukraynalı yetkililere "rakip" teklifi sunduğunu belirtti.

"KAZAN-KAZAN ORTAKLIĞIYLA SAĞLANABİLİR"

"Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 30 kritik maddenin 21'i Ukrayna tarafından kazan-kazan ortaklığıyla sağlanabilir." ifadesini kullanan Sejourne, Avrupa'nın iki tarafa fayda sağlamayacak bir anlaşma teklifinde asla bulunmayacağını savundu.

Trump'ın
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
img

Maç sırasında kalp krizi geçiren 21 yaşındaki boksör hayatını kaybetti
img

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
img

Şampiyonu şimdiden ilan etti
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Komedyen i seçerse işte böyle sömürge durumuna düşersin.Biz de Recep Tayyip Erdoğan i indirmek isteyenlere çok güzel ders oluyor.Gorebilene

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Hani Bu It " Acilarin Cocugu Firildak Kucuk Zelo ydu ?? "..Butun Dunya Bunlari Bosuna mi Simartti ??..Hersey Projeymis Demek ki...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemalettin Şükrü Eren:

Hala işbilmez istanbula hayrı olmayan yenisini yapmayı bırak eskisini tamir ettiremeyen imamoğlunu bide ülkenin başına getirme gayretindeler.örnek ukrayna.işbilmez komedyenin ülkesini getirdiği durumortada.birde amerika yeraltı kaynaklarına çöktü.eee yeterki tayyip gitsin diyenler sanırım bunada razı olurlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

buda ukraynanın 28 şubatı olur. turpun biran önce durdurulması lazım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

lan ZELENSKY sen hala conilere guvenmemen gerektigini ogrenemeyen zavalli bir komedyensin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTahir Tahin:

Duyunu Umumiye İdaresini kurdular.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Şen:

akılsız davranmanın bedelini ödüyor ukrayna.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.