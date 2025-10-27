Haberler

ABD ve Hindistan Dışişleri Bakanları Gerilimin Ortasında Bir Araya Geldi

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ABD'li mevkidaşı Rubio ile ASEAN Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi, Rusya'dan petrol alımı ve gümrük vergileri konusundaki gerilimlerin sürmesiyle dikkat çekti.

ABD ve Hindistan arasında Rusya'dan petrol alımı ve gümrük vergileri konusunda gerilim sürerken, iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında bir araya geldiklerini duyurdu.

Jaishankar, "(Rubio ile) Bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ikili ilişkilerimizi ele almaktan memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

İkilinin, ülkeleri arasında Rusya'dan petrol alımı ve gümrük vergileri konusunda gerilim sürerken bir araya gelmesi dikkati çekti.

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
