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ABD'den Ukrayna'ya nükleer yardım

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ABD yönetimi, Ukrayna'nın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım göndereceğini açıkladı. Yardım, roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahlarının yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanları da barındırıyor.

ABD, Ukrayna'ya nükleer koruyucu ekipmanlar da içeren yeni bir yardım paketini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın sözcülüğü, söz konusu yardım hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinden Ukrayna'ya değeri yaklaşık 275 milyon dolar olan roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.

NÜKLEER KORUYUCU EKİPMANLAR DA VERİLECEK

Yardım kalemlerinde 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar gibi askeri malzemelerin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanların yer alması da dikkati çekti.

Açıklamada, bu yardım paketinin ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterlerinden ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sağlanan 70'inci ekipman dilimi olduğu bilgisi paylaşılarak, ABD'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği kaydedildi.

PUTİN NÜKLEER SİLAH DOKTRİNİNİ ONAYLAMIŞTI

Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerin kullanımı için onay vermesinin ardından Kiev, ATACMS füzelerini kullanarak Rusya'ya saldırı düzenlemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yapmıştı.

Putin, söz konusu açıklamasının ardından ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması durumunda buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrine imza atmıştı.

ABD'den Ukrayna'ya nükleer yardım
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Ukrayna insanları ABD menfaatleri için ölüyor.Ne işin vardı Nato da,Rusya hiç bir zaman tehdit değildi.

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