ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Suudi Arabistan-Suriye Yatırım Anlaşmaları Suriye'nin Yeniden İnşasına Katkı Sağlayacak

ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Suudi Arabistan'ın Suriye ile imzaladığı yatırım anlaşmalarını memnuniyetle karşıladı. Anlaşmalar, havacılık, altyapı ve telekomünikasyon gibi alanlarda Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

(ANKARA) - ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suudi Arabistan ile Suriye arasında bu hafta açıklanan yatırım anlaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, havacılık, altyapı ve telekomünikasyon alanlarındaki stratejik ortaklıkların Suriye'nin yeniden inşa sürecine "anlamlı katkı sağlayacağını" söyledi.

Suudi Arabistan, Şam'a giden üst düzey bir heyet aracılığıyla Suriye ile havacılık, telekomünikasyon, altyapı ve gayrimenkul başta olmak üzere bir dizi stratejik yatırım anlaşması imzaladı. Heyete Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih başkanlık etti. Suriye devlet ajansı SANA'ya göre paket, sivil havacılıktan dijital altyapıya kadar uzanan alanlarda doğrudan yatırımları kapsıyor ve savaş sonrası yeniden yapılanmayı hızlandırmayı hedefliyor.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, imzalanan anlaşmalara ilişkin "Bu hafta açıklanan Suudi Arabistan-Suriye yatırım anlaşmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Havacılık, altyapı ve telekomünikasyon alanlarındaki stratejik ortaklıklar, Suriye'nin yeniden inşa sürecine anlamlı katkılar sağlayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın da vurguladığı gibi, bölgesel istikrar en iyi, bölge ülkelerinin kendi gelecekleri için sorumluluk almasıyla sağlanır ve bu ortaklık da tam olarak bu ilkeyi hayata geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
