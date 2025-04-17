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ABD Savunma Bakanı, Fransa'ya Savunma Harcamalarını Artırması Çağrısında Bulundu

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fransa'nın savunma harcamalarını artırmasını ve NATO müttefikleriyle birlikte Avrupa'nın savunmasında liderlik rolü üstlenmesini istedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fransa'ya, savunmaya harcamalarını artırması çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Bakan Hegseth, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Pentagon binasında yapılan görüşmede Hegseth, savunma harcamalarını artırmaları için Lecornu'ya çağrıda bulundu.

Hegseth ayrıca, Fransa'yı "diğer NATO müttefikleriyle birlikte Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye" davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını istiyor. NATO'nun, "yüzde 2 hedefi" halihazırda 23 üye tarafından yerine getirilse de birçok ülke bu standardı karşılayamıyor.

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Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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