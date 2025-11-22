ABD'nin itirazlarına karşın G20 Zirvesi'nde çoğunluk, ortak sonuç bildirisinin yayımlanmasından yana

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ülkelerin büyük bölümünün iki günlük toplantının sonunda ortak sonuç bildirisi yayımlanmasını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasında, çok sayıda heyetle yaptıkları görüşmelerde sonuç bildirisinin yayımlanması konusunda güçlü ortak irade gördüklerini belirtti.

Ramaphosa, "Burada yaptığımız temaslarda buraya gelme nedenimiz olan bildirgemizi ezici bir çoğunlukla kabul etmemiz gerektiği yönünde geniş bir mutabakat oluştu." dedi.

Zirveyi boykot eden Trump yönetimi, ortak sonuç bildirisine karşı

ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmıyor.

Washington yönetiminin uyguladığı boykot kapsamında Güney Afrika'daki zirvede ABD'nin temsilcisi bulunmuyor.

ABD, katılım göstermediği zirvenin sonuç bildirisinin yayımlanmaması hususunda Güney Afrika'ya baskı uyguluyor.

Pretorya yönetimi ise zirvenin sonunda ortak bildiri yayımlanmasını hedefliyor ve bu yöndeki temaslarını sürdürüyor.

Güney Afrika basınında zirvenin sonunda sonuç bildirisi yayımlanması durumunda bunun diplomatik bir zafer olacağı görüşü hakim.

Afrika'daki ilk G20 Zirvesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle bugün başladı.

G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasında ilk zirve olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda zirve, Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor ve bu, kıtanın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin bu yılki zirvesine ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılıyor.

Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede Arjantin ve Meksika ise dışişleri bakanlarıyla temsil ediliyor.