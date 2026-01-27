ABD'nin İran'a saldırı durumunda kuvvetlerini korumak için bölgeye ilave Patriot gönderdiği iddiası

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı durumunda İran güçlerine karşı ABD kuvvetlerini korumak için bölgeye daha fazla hava savunma sistemi Patriot ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) gönderdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a olası saldırısına ilişkin detayları aktardı.

Yetkililer Trump'ın, İran hükümetinin konumunun zayıfladığını gösteren çok sayıda ABD istihbarat raporu aldığını aktardı.

26 Ocak itibarıyla Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde Abraham Lincoln uçak gemisinin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Batı Hint Okyanusu'ndaki sorumluluk alanına girdiğini belirten yetkililer, Beyaz Saray'ın İran'a saldırı emri vermesi durumunda uçak gemisinin "teorik olarak bir veya iki gün içinde savaşa hazır hale" gelebileceğini ifade etti.

Yetkililer, ABD'nin saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı sevk ettiğini, ayrıca İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderdiğini öne sürdü.

Yetkililerden biri, Washington yönetiminin, İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerin ve Bağdat'taki toplantıların yanı sıra Suudi ve Katarlı yetkililerle de görüşmeler yaptığını aktardı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, NYT'ye konuya ilişkin verdiği demeçte, Trump ile İran hakkında görüştüğünü ve başkanın hükümetlerini protesto eden İranlılara yardım etme sözünü yerine getireceğini beklediğini söyledi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.