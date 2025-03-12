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ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, küresel ticareti ABD lehine yeniden şekillendirmeyi amaçlayan gümrük tarifelerine Avrupa'dan hızlı bir misilleme geldi. Avrupa Komisyonu, ABD'den ithal edilen 26 milyar Euro değerinde bir dizi ürüne karşı misilleme tarifeler uygulayacağını duyurdu. Trump ise tarifenin aynısını AB'ye uygulayacaklarını belirterek, "AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuştur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li çelik ve alüminyum üreticilerini koruma altına almak üzere çelik ve alimünyum ithalatına uyguladığı yüzde 25 gümrük tarifeleri somun, civata, buldozer bıçakları ve soda kutuları gibi yüzlerce metal bazlı ürüne ek vergiler gelmesine neden oldu.

AB'DEN TRUMP'A AĞIR MİSİLLİME

Avrupa Komisyonu, ABD'nin gümrük vergilerine hızlı bir yanıt vererek, gelecek aydan itibaren ABD'den ithal edilen 26 milyar Euro değerinde bir dizi ürüne karşı misilleme tarifeler uygulayacağını duyurdu.

ABD'nin Gümrük Vergilerine Avrupa'dan MisillemeAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

"ANLAMLI BİR DİYALOĞA GİRMEYE HAZIRIZ..."

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Anlamlı bir diyaloğa girmeye hazırız... Jeoekonomik ve siyasi belirsizliklerle dolu bir dünyada, ekonomilerimizi bu tür tarifelerle yük altına sokmanın ortak çıkarımıza uygun olduğuna inanmıyoruz" dedi. Von der Leyen Avrupa Komisyonu'nun Ticaret Komiseri Maros Sefcovic'i ABD ile görüşmelere yeniden başlaması için görevlendirdiğini açıkladı.

KANADA, ABD'DEN İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERE YÜZDE 25 VERGİ GETİRDİ

Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine misilleme yaptı. ABD'den ithal edilen 29,8 milyar Kanada doları değerindeki ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildi..

ÇİN VE JAPONYA DA ALARMA GEÇTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı da, Pekin'in hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti. Japonyalı hükümet yetkilileri ise bu kararın ABD-Japonya ekonomik ilişkileri üzerinde büyük bir etki yaratabileceğini söyledi.

ABD'nin Gümrük Vergilerine Avrupa'dan MisillemeABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFELERİ EN ÇOK 4 ÜLKEYİ ETKİLEDİ

Bu tarifelerden en çok etkilenen ülkeler, ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi Kanada'nın yanı sıra Brezilya, Meksika ve Güney Kore oldu. Bu ülkeler daha önce belirli muafiyetlerden veya kota düzenlemelerinden faydalanıyordu. AB üyesi 27 ülke şimdilik daha az etkilenmiş görünüyor. Almanya'nın Kiel Enstitüsü, AB'nin ekonomik üretiminde yalnızca binde 0,2'lik bir düşüş olacağını öngörüyor.

Kaynak: AA / ANKA / İHA

ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bu herif dünyanın sonunu getirecek ya dur bakalım... Deccal midir nedir pezo...

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Haber YorumlarıSktgdn:

Trump mıdır nedir mahvetti dünyayı

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